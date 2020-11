Auto si ribalta sulla Statale 16 nel Barese: rallentamenti verso sud

Un'auto si è ribaltata, questo pomeriggio, sulla Statale 16, all'altezza di Monopoli, in direzione Sud. La vettura, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo ribaltandosi sulla carreggiata. Non si segnalano, al momento, persone ferite.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per rilievi e viabilità. Traffico rallentato verso Brindisi.