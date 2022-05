Incidente sulla Statale 16 a Bari: auto si ribalta alle curve di Palese, due feriti

Due persone sono rimaste ferite, questo pomeriggio, a seguito di un incidente stradale avvenuto a Bari, sulla Statale 16 all'altezza delle curve di Palese. Due auto, per cause non ancora chiarite, si sono scontrate mentre viaggiavano in direzione sud, schiantandosi sul guardrail. Una di loro si è anche ribaltata

Sul posto, oltre a personale del 118 per i soccorsi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i vigili del fuoco. I due feriti sono stati trasportati in ospedale. Pesanti i disagi alla circolazione lungo tutto il pomeriggio.