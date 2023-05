Incidente in viale Pasteur a Bari, auto si schianta contro le barriere. I residenti del Quartierino: "Tratto pericoloso"

Un'auto si è schiantata, questa mattina, in viale Pasteur, nella zona del Quartierino di Bari. Lo scontro si è verificato all'imbocco del sottopasso Giuseppe Filippo. Non si segnalano conseguenze gravi per il conducente del mezzo.

L'episodio è stato commentato dai cittadini del rione attraverso la pagina Fb 'Quartierino - Residenti in Movimento'. In un post sottolineano la pericolosità del tratto stradale: "Il muretto - rimarcano - andrebbe evidenziato con segnaletica luminosa" chiedendo anche di segnalare meglio il "cordolo" che si confonderebbe "con l'asfalto".