Incidente sulla Turi-Putignano, un'auto sfonda il guardrail e finisce nel fossato: una donna ricoverata in 'codice rosso'

In seguito ad uno scontro fra due auto, avvenuto ad un incrocio sulla strada Putignano-Turi intorno alle 13, una donna è rimasta ferita: la malcapitata, dopo lo schianto, ha sfondato il guardrail ed è finita con la sua auto in un fossato. La donna è stata estratta dall'abitacolo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Putignano ed è stata trasportata, dagli operatori del 118, in codice rosso all'ospedale Santa Maria. Le persone che viaggiano a bordo dell'altra vettura coinvolta nel sinistro sono rimasti illesi.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi. La viabilità, congestionata dall'impatto fra le due vetture, è stata gestita e riportata alla normalità dagli agenti della Polizia di Stato. Gli operatori dell'Anas hanno provveduto alla pulizia della strada ed alla messa in sicurezza del tratto attraverso il posizionamento di segnaletica provvisoria nei pressi del guardrail mancante