Auto sfonda passaggio a livello di Santa Caterina a Bari: conducente fugge via

Un'auto ha sfondato il passaggio a livello di Santa Caterina a Bari, dopo aver cercato di attraversarlo mentre le sbarre si stavano chiudendo. L'episodio si è verificato nella mattinata di giovedì 2 maggio.

La sbarra, per l'impatto, si è infranta con un'altra vettura in coda. L'automobilista del mezzo che ha sfondato la barriera è fuggito via. La vicenda è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto a personale delle Ferrovie Appulo Lucane.