Schianto all'alba, auto si ribalta in curva: feriti cinque ragazzi baresi in vacanza nel Salento

L'auto finisce fuori strada in curva, schiantandosi contro un muretto a secco per poi ribaltarsi. Brutto incidente (per fortuna senza gravi conseguenze) e Ferragosto rovinato per cinque giovani originari della provincia di Bari, in vacanza nel Salento.

Come riporta Lecceprima, l'incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino sulla provinciale 85 che collega Andrano a Castiglione d’Otranto. I cinque, tutti originari di Gravina in Puglia, d'età compresa fra i 22 e i 24 anni, viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf, presumibilmente di rientro da qualche serata. Da accertare le cause per cui il conducente del mezzo, un 22enne, ha perso il controllo del veicolo, prima finendo contro il muretto e poi ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118. I cinque dovrebbero aver riportato ferite lievi, il più grave una lussazione a una spalla. Il 22enne alla guida è stato anche sottoposto agli accertamenti ed è risultato negativo al consumo di stupefacenti e alcool.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto Lecceprima)