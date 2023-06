Autocarro perde carico sulla statale 16: traffico rallentato in direzione nord

Traffico rallentato questa mattina sulla statale 16, in direzione nord. A provocare i disagi, come reso noto dalla Polizia locale di Bari attraverso il proprio canale Telegram, una perdita di carico da parte di un autocarro, all'altezza dell'uscita per la statale 96 - direzione Modugno. Sul posto, per liberare la carreggiata, è intervenuto personale dell'Anas. La Polizia locale raccomanda attenzione.