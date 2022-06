Autocisterna piena di carburante per velivoli si ribalta sulla statale: camionista barese ferito in incidente nel Salento

Molta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Un'autocisterna che trasportava carburante per motori a turbina aeronautici si è ribaltata in tarda mattinata sulla statale 101, all'altezza di Lecce. Alla guida del mezzo un 27enne di Molfetta, rimasto lievemente ferito e trasportato in ospedale dal 118 per gli accertamenti del caso. A riportare la notizia è Lecceprima.

L'incidente non ha fortunatamente avuto conseguenze (a destare inizialmente preoccupazione, oltre alla stazza del mezzo, anche il fatto che la cisterna fosse piena di liquido potenzialmente infiammabile) ma sono state comunque necessarie delicate operazioni di messa in sicurezza: la zona è stata presidiata dai vigili del fuoco, intervenuti oltre alla polizia stradale, in attesa dell’arrivo di una seconda cisterna, proveniente da Bari, per il travaso della benzina.