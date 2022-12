/ Via Dalmazia

Fugge dopo aver investito una donna a Bari: automobilista individuato dalla Polizia Locale

L'episodio è accaduto stamattina in via Dalmazia, nel quartiere Madonnella: la 65enne è stata trasportata in codice giallo al Policlinico, le sue condizioni non sarebbero gravi. L'uomo si troverebbe nel comando della Polizia Locale per accertamenti