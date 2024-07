Incidente sull'autostrada A14: veicolo si ribalta, un morto. Chiuso tratto fra Acquaviva e Bari Sud

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio sull'autostrada A14. Secondo prime informazioni, per cause in corso di accertamento, un veicolo si è ribaltato. Una persona è deceduta; non si conoscono, al momento, dettagli sulle condizioni di eventuali feriti. La strada risulta al momento chiusa (dalle ore 16 circa) nel tratto tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud (in direzione nord).

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, il personale dei Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda verso Bologna. Agli utenti provenienti da Taranto e diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Acquaviva delle Fonti, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Bari Sud.