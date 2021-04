Autocisterna si ribalta in autostrada: trasportava ossigeno liquido destinato in ospedale a Bari

Un'autocisterna che trasportava ossigeno liquido è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada A3 Avellino-Salerno, all'altezza di Atripalda (in provincia di Avellino).

Come riporta Avellinotoday, il mezzo, proveniente da Salerno, era diretto in un ospedale a Bari. Per cause da accertare, l'autocisterna si è ribaltata bloccando la carreggiata. Sul posto, oltre a soccorritori e forze dell'ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto prima alle delicate operazioni di travaso del carico, quindi al recupero del mezzo pesante. Il conducente del mezzo pesante, originario della provincia di Napoli, ha riportato un politrauma ed è stato trasportato all’Ospedale “Moscati” di Avellino.