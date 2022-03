Terribile incidente sull'A16 nel Foggiano, minibus si ribalta: morte quattro suore, tre risiedevano a Bari. Otto feriti

E' accaduto nel tratto tra Candela e Cerignola: le vittime viaggiavano a bordo di un pulmino che per cause in corso di accertamento si è ribaltato, finendo in una cunetta. Tre delle vittime risiedevano a Bari