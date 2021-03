Camion carico di pasta si ribalta sulla statale: ferito camionista barese

L'incidente in provincia di Avellino: l'automezzo, proveniente da Rutigliano, per cause ancora da accertare si è ribaltato finendo sul ciglio della strada. Il conducente è stato soccorso dal 118

Un camionista proveniente dal Barese è rimasto ferito nelle prime ore di questa mattina in un incidente avvenuto sulla statale 90 delle Puglie ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

Come riporta AvellinoToday, l'autoarticolato, che trasportava pasta e biscotti, proveniente da Rutigliano e diretto al nord per le consegne, per cause in corso di accertamento si è ribaltato finendo sul margine della carreggiata. Il conducente, rimasto ferito, è stato trasportato dal 118 nel locale ospedale per le cure mediche del caso. Sul posto cono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a svuotare il mezzo dal carico per poi rimetterlo in carreggiata.