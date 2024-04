Bimba di 6 anni travolta da una moto al Libertà: la piccola è stata dimessa dal Policlinico di Bari

L'episodio si era verificato tra via Principe Amedeo e via Ettore Fieramosca. Il motociclista, che sarebbe inizialmente fuggito via senza soccorrere la piccola, è stato bloccato successivamente dalla Polizia Locale che sta ricostruendo la dinamica dello scontro