Scappa dopo l'incidente con il bus, poi si scaglia contro i poliziotti: nei guai giovane automobilista

Il ragazzo, un 23enne incensurato, dopo il sinistro si è dileguato ma è stato intercettato dagli agenti in via Napoli: è stato denunciato

Alla guida della sua auto, è scappato dopo essere stato coinvolto in un incidente con un autobus di linea. Il giovane, un 23enne incensurato, è stato però intercettato e fermato dai poliziotti delle Volanti in via Napoli.

Sottoposto a controllo, il ragazzo ha anche opposto resistenza e inveito contro gli agenti che stavano effettuando gli accertamenti del caso. Dopo essere stato fotosegnalato, è stato indagato in stato di libertà per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

(foto di repertorio)