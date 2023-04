Terribile schianto sulla provinciale 231, Bitonto piange le quattro giovani vittime: "Grande dolore e sofferenza per tutta la comunità"

"Per tutta la nostra comunità è un momento di grande dolore e tristezza per le giovani vite stroncate in un modo così tragico". Bitonto piange le quattro giovanissime vittime del terribile incidente avvenuto nella tarda serata di martedì, 25 aprile, sulla provinciale 231 tra Bitonto e Modugno. Nello scontro, che ha coinvolto due auto, una Opel Corsa e una Renault Scenic, quattro giovani - due ragazzi e due ragazze - sono morti e altri due sono rimasti feriti in maniera grave.

A esprimere il cordoglio dell'intera comunità è, in una nota, il sindaco Francesco Paolo Ricci: "In queste ore di atroce sofferenza per le famiglie colpite – scrive il primo cittadino – avvertiamo il bisogno di stringerle in un corale e commosso abbraccio, esprimendo loro tutta la nostra umana vicinanza”.

Lo scontro frontale sulla provinciale

Le vittime viaggiavano tutte a bordo della stessa vettura, la Opel Corsa, finita fuori strada dopo l'impatto. Feriti i due occupanti dell'altro mezzo, un giovane e una ragazza, trasportati rispettivamente al Policlinico e all'ospedale Di Venere. Sul posto, oltre al 118, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, per liberare gli occupanti delle auto dalle lamiere. Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: le due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Le indagini sono affidate agli agenti del Commissariato di Bitonto. Sul posto, per la gestione della viabilità, sono intervenuti anche i carabinieri.

Chi erano le quattro vittime

Le quattro vittime erano tutte di Bitonto: Alessandro Viesti di 24 anni, Tommaso Ricci 23 anni, e le giovani Floriana Fallacara di 20 e Lucrezia Natale di 16 anni.

*Ultimo aggiornamento ore 9.26