Scontro auto-moto in provincia di Bologna: muore carabiniere originario di Bari

Un uomo di 43 anni, originario di Bari, è morto nella serata di lunedì 29 gennaio in un incidente stradale in moto avvenuto a Canaletti di Budrio, in provincia di Bologna.

Come riporta BolognaToday, Daniele Caradio, carabiniere, in sella alla sua Ducati stava facendo ritorno a casa, a Medicina, dopo aver terminato il turno di lavoro a Bologna, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'auto. Sul posto, allertate dagli automobilisti in transito, sono giunte un'ambulanza del 118 e un'auto medica, ma peril 43enne non c'è stato nulla da fare.

In una nota, l'Arma dei carabinieri ha espresso il cordoglio per la morte del 43enne. "I Carabinieri del Comando Legione Emilia Romagna e del Comando Provinciale di Bologna si stringono attorno ai familiari dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Daniele Caradio, 43enne, nato a Bari e residente a Medicina , deceduto nella serata del 29 gennaio 2024 a causa di un incidente stradale avvenuto in via San Vitale, a Canaletti di Budrio (BO), mentre stava tornando a casa, a termine del turno di servizio che aveva prestato alla Sezione Operazione e Logistica del Comando Provinciale Carabinieri Bologna".