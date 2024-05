Paura sulla Statale 16 a Bari, gru sbatte contro un cavalcavia: strada bloccata e traffico in tilt

Momenti di paura questo pomerriggio lungo la Statale 16 a Bari: il braccio di una gru, trasportata da un camion che procedeva in direzione Sud, ha toccato un cavalcavia nei pressi dell'uscita San Giorgio. L'impatto ha provocato il distacco di calcinacci di cemento che sono caduti sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale Anas per verificare i danni causati al ponte. I Vigili hanno messo in sicurezza la struttura intaccata, eliminando i pezzi di cemento pericolanti. I tecnici dell'Anas hanno effettuato le analisi ingegneristiche sul cavalcavia danneggiato per mettere in sicurezza l'area e definire i successivi interventi di ripristino.

Durante i rilievi, è stata chiusa al traffico una corsia della carreggiata: il restringimento del percorso stradale ha inevitabilmente congestionato il traffico, causando lunghe code di auto lungo il tratto interessato dall'intervento straordinario.