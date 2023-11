Cade dalla moto in corso Alcide De Gasperi, morto studente 17enne

Il giovane Matteo Cappelluti, che frequentava il liceo Scacchi, era stato vittima di un incidente ieri mattina mentre si recava a scuola. Il centauro era stato ricoverato nell'ospedale di Venere in gravissime condizioni. Scossa anche la squadra di calcio della Virtus Mola, in cui il ragazzo militava come portiere