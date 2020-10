Camion si schianta contro new jersey sulla Statale 100 alle porte di Bari: traffico in tilt e lunghe code

Incidente, nel primo pomeriggio di oggi, sotto il cavalcavia della Statale 16, a Mungivacca: un tir ha urtato alcuni new jersey mentre percorreva l'ultimo tratto della Statale 100 in direzione Bari, a poche centinaia di metri dall'ingresso nel capoluogo pugliese.

Il mezzo, che trasportava un container, è rimasto bloccato sulla carreggiata, provocando grossi rallentamenti alla circolazione e code per chi entrava in città. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, sono intervenute anche squadre dei Vigili del Fuoco per la rimozione del mezzo e personale del 118. Non si segnalano feriti.