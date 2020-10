Incidente sulla statale 100 alle porte di Bari: camion impatta contro spartitraffico e finisce di traverso sulla strada

Un incidente ha provocato pesanti disagi al traffico nella tarda mattinata di oggi tra la statale 100 e via Amendola. Per cause ancora da accertare, un camion che percorreva il tratto della statale 100 verso via Amendola, ha sbandato ed è finito contro lo spartitraffico centrale, finendo di traverso sulla carreggiata all'altezza di un sottovia. Il conducente non avrebbe riportato ferite, ma l'incidente e la presenza del mezzo pesante hanno avuto pesanti ripercussioni sul traffico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto di repertorio)