Camion sfonda guardrail sulla Statale 16 e finisce sulla complanare: code e rallentamenti

Il mezzo pesante, per cause non ancora conosciute, ha perso il controllo, distruggendo la protezione metallica che divide la carreggiata principale da quella della strada di servizio

Un camion di una ditta di trasporti ha sfondato, questo pomeriggio, il guardrail sulla Statale 16 all'altezza dell'hotel Barion, poco dopo Torre a Mare, in direzione Lecce. Secondo le prime informazioni non vi sono feriti. Il mezzo pesante, per cause non ancora conosciute, ha perso il controllo distruggendo la protezione metallica che divide la carreggiata principale da quella della complanare.

Sul posto sono intervenute pattuglie dei Carabinieri assieme a personale dell'Anas. Code e rallentamenti segnalati in direzione sud.