Traffico in tilt sulla Statale 16: camion in fiamme in direzione Sud verso l'uscita di via Napoli. Veicolo fermo sulla corsia opposta

Ennesima giornata difficile per gli automobilisti impegnati sulla Statale 16 a Bari: oggi pomeriggio, verso le 16 in direzione sud, un camion in fiamme si è fermato all'altezza del uscita di via Napoli (km 796,600). Sul posto sono giunti, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale di Bari, i Vigili del Fuoco e le squadre Anas.

Un veicolo in panne si è fermato, invece, sulla corsia opposta. Quattro pattuglie della Polizia Locale sono impegnate nei rilievi e per la gestione della viabilità. La circolazione ha subito disagi, al momento non risultano feriti.