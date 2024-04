Autocarro perde carico in via Napoli: chiuso sottopasso per la statale 16

Via Napoli, a Bari, è chiusa al traffico all'altezza del sottopasso per la statale 16, in direzione Brindisi. A provocare la chiusura è stata, in mattinata, la perdita di carico da parte di un autocarro. Sul posto è presente la Polizia locale, che invita gli automobilisti a prevedere percorsi alternativi. Il personale Anas sta provvedendo alle operazioni di pulizia e di ripristino per consentire la riapertura al traffico della strada.