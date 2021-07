Scontro tra due mezzi sulla Tangenziale a Japigia: camion si ribalta, due persone ferite

Sul posto, oltre alla Polizia Stradale per i rilievi, sono giunte le ambulanze del 118 che hanno soccorso i due feriti

Due persone sono rimaste ferite, questo pomeriggio, sulla Tangenziale di Bari, all'altezza dell'uscita per via Caldarola. a causa di un tamponamento tra un'auto e un camion, quest'ultimo ribaltatosi sulla carreggiata. Lo scontro si è verificato in direzione nord.

Sul posto, oltre alla Polizia Stradale per i rilievi, sono giunte le ambulanze del 118 che hanno soccorso i due feriti, i quali rispettivamente viaggiavano nel camion e nell'auto. Qualche rallentamento è stato registrato nei minuti successivi all'incidente. Alle 17.30 la circolazione era già libera.