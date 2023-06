Incidente sulla Statale 100 nel Barese: camion si ribalta all'altezza dello svincolo per Adelfia

Disagi alla circolazione, questa mattina, sulla Statale 100 nelle vicinanze di Casamassima, all'altezza dello svincolo per Adelfia-Rutigliano-Valenzano, a seguito di un incidente avvenuto in direzione Bari.

Secondo le prime informazioni un camion si è ribaltato per cause non ancora accertate, terminando la corsa al centro della carreggiata e rovesciando parte del carico che trasportava, ovvero numerose bottiglie di vetro. Ferito il conducente dell'autoarticolato. Sul posto sono giunte le Forze dell'Ordine nonché personale dell'Anas e personale del 118.

La Statale è al momento chiusa per i rilievi con traffico deviato per circa 3 km lungo la viabilità adiacente.