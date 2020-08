Camion finisce fuori strada sulla Statale 16: strada bloccata e poi riaperta, code e rallentamenti

Un camion è finito fuori strada, questa mattina, sulla Statale 16 all'altezza di Monopoli (Bari), in direzione sud. L'incidente si è verificato alle 6.30 del mattino. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

La carreggiata in direzione Sud era stata chiusa con il traffico deviato sulla viabilità comunale. Una circostanza che ha provocato disagi per il traffico in direzione delle località di mare. La circolazione è tornata regolare dopo le 10. Lo schianto non ha provocato feriti.

(Aggiornato alle 10.15)