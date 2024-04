Incidente nel Salernitano, di Terlizzi il carabiniere sopravvissuto. Il sindaco: "Vicini a Paolo e alle famiglie delle vittime"

Una tragedia che ha colpito la Puglia, quella avvenuta sabato sera nel Salernitano, dove due giovani carabinieri - il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e l’appuntato scelto Domenico Ferraro, 27 anni - hanno perso la vita in un terribile incidente che ha coinvolto tre auto. Pastore era di Manfredonia, mentre Ferraro era originario di Montesano Salentino, in provincia di Lecce: entrambi prestavano servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Campagna. In auto con loro, anche un terzo militare, sopravvissuto all'impatto: Paolo Volpe, originario di Terlizzi.

Il sindaco della cittadina barese, Michelangelo De Chirico, con un messaggio sui social ha voluto indirizzare un pensiero al concittadino sopravvissuto e alle famiglie delle giovani vittime. "La notizia dei due carabinieri pugliesi tragicamente scomparsi a causa di un incidente stradale in Campania ci ha lasciati sgomenti. A piangere le vittime, non soltanto i familiari e i colleghi ma anche il nostro concittadino Paolo Volpe, carabiniere, sopravvissuto al violento impatto. Ho potuto raggiungere telefonicamente i suoi genitori per offrire conforto e assicurare la nostra solidarietà. Il racconto del papà Nino mi ha fatto rabbrividire. Esprimiamo il cordoglio di tutta la comunità terlizzese alle famiglie delle due vittime, al Corpo dell'Arma dei Carabinieri e alle comunità di Manfredonia e Montesano Salentino. Nello stesso tempo, mandiamo un abbraccio di coraggio a Paolo e alla sua famiglia".

Intanto, secondo quanto riportato dall'Ansa, che cita fonti investigative, la donna di 31 anni alla guida del Suv andato a schiantarsi contro l'auto dei carabinieri sarebbe risultata positiva ad alcol e droga (quest'ultima da confermare attraverso un controesame).