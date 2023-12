Disagi alla circolazione a Bari, nel pomeriggio di mercoledì 20 dicembre, a causa della perdita di carico da parte di un camion che transitava su via Napoli. Il sottovia all'altezza di via Costa, in direzione sud della Tangenziale è stato chiuso al traffico. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale. Non si registrano feriti.