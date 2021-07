Incidente sulla Statale 100 nei dintorni di Casamassima: code e rallentamenti verso sud

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Casamassima, per i rilievi, nonchè i Carabinieri per la viabilità

Code, questa mattina, sulla Statale 100, a seguito di un incidente avvenuto in direzione Gioia del Colle, all'altezza di Casamassima. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Casamassima, per i rilievi, nonchè i Carabinieri per la viabilità. I rallentamenti sono diminuiti dopo le 12.