Incidente sulla Statale 100 a Casamassima: schianto tra tre tir e due auto

Tre persone sono rimaste ferite a causa di un incidente avvenuto sulla Statale 100, all'altezza di Casamassima (Bari). Lo schianto ha coinvolto tre tir e due autovetture che viaggiavano in direzione nord.

Sul posto, oltre a Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco e personale del 118, sono giunti anche gli operatori dell'Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile. Provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Bari, al km 21. Il traffico è provvisoriamente deviato, da segnaletica in loco, lungo la viabilità adiacente per poter rientrare sulla Statale dal km 21,500.