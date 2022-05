Incidente mortale nel Barese, motociclista perde la vita nello scontro con un'auto a Cassano

Un uomo è morto, nella serata di mercoledì 4 maggio, in uno scontro tra una moto e un'auto avvenuto a Cassano delle Murge, sulla provinciale che conduce a Mercadante. L'incidente è avvenuto intorno alle 19: la Ducati in sella alla quale la vittima viaggiava si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con una Ford C-Max.

Nel violento impatto, per il centauro, un 54enne residente in provincia di Roma, non c'è stato nulla da fare. Ferita la compagna che era con lui in moto, una donna di Cassano delle Murge, soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale Miulli di Acquaviva. Al momento non si conoscono dettagli sulle sue condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente dell'autovettura.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, presenti con un'automedica e due ambulanze, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cassano e gli agenti della Polizia locale, ai quali sono affidate le indagini, coordinate dal comandante Nicola Dentamaro, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.