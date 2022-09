Incidente a Castellana Grotte, scontro tra auto per le vie della città: due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite in modo lieve, ieri pomeriggio, a Castellana Grotte, a seguito di un incidente avvenuto per le strade della cittadina barese. Una Fiat 500 e una Fiat Panda, per cause non ancora accertate, si sono scontrate all'incrocio tra via Vico e via Buonarroti. Una delle due vetture si è rimbaltata nell'impatto

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale nonché i Vigili del Fuoco e personale del 118.