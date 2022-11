Scontro tra auto e furgone sulla provinciale: due feriti nel Barese

Due persone, un uomo di 32 anni e una donna di 45, sono rimaste ferite in mattinata in un incidente avvenuto nel Barese. Per cause in corso di accertamento, l'auto condotta dalla donna e il furgone guidato dal 32enne si sono scontrate sulla provinciale che collega Castellana ad Alberobello. Non è escluso che possa aver inciso anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Per estrarre la donna della vettura si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Putignano. I due feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri, e la Polizia locale per la gestione della viabilità.