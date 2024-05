Terribile incidente nel Tarantino: scontro tra auto e tir sulla statale, due morti

Tragico schianto nel pomeriggio di oggi, domenica 5 maggio, sulla statale 106 Jonica, nel Tarantino, nei pressi dello svincolo per Castellaneta Marina. Due persone sono morte, e una terza è rimasta ferita, nello scontro tra un autotreno che trasportava frutta e un'auto. In seguito all'impatto, il mezzo pesante si è ribaltato mentre il veicolo è finito in una scarpata.

Le vittime, come riporta l'Ansa, sarebbero un 46enne nato a Noci, ma residente a Mottola, e una donna di 45 anni di Mottola, che si trovavano a bordo dell'auto. Ferito il conducente del tir, che sarebbe invece originario di Monopoli.

Sul posto sono intervenuti 118, forze dell'ordine e personale Anas, al lavoro per consentire il ripristino della circolazione: la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato in entrambe le direzioni.