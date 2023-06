Incidente mortale in moto a Japigia, la Polizia locale: "Elementi raccolti escludono coinvolgimento di altri veicoli"

"Gli elementi finora raccolti escludono il coinvolgimento di ulteriori veicoli nella dinamica del sinistro": così, in una nota, la Polizia locale di Bari interviene in merito agli accertamenti relativi all'incidente avvenuto giovedì notte a Japigia, nei pressi del ponte San Pio, in cui ha perso la vita il 27enne Christian Di Gioia.

Gli agenti della Locale sono intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti per i rilievi di rito, e, spiega la Polizia locale, "sono attualmente in corso indagini di polizia giudiziaria, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, finalizzate ad una compiuta ricostruzione dell’evento", per poi specificare appunto che, al momento, gli accertamenti escludono il possibile coinvolgimento di altri mezzi.

Sin dalle ore immediatamente successive ai fatti, familiari e amici del 27enne, sui social, avevano chiesto chiarezza sull'accaduto, facendo riferimento al coinvolgimento di un'altra auto, escluso tuttavia dalla Polizia locale.