Incidente in corso Cavour a Bari: investito un ciclista, trasportato in ospedale con codice giallo

Un ciclista è stato investito, questo pomeriggio, su corso Cavour, nel centro di Bari. L'incidente si è verificato nelle vicinanze dell'incrocio con via Cardassi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e il personale del 118.

L'uomo è stato soccorso e quindi trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.