Investe ciclista e fugge senza prestare soccorso: automobilista incastrato dalle telecamere

Avrebbe investito un ciclista fuggendo via senza prestare i soccorsi: un automobilista è stato denunciato a Noicattaro, nel Barese. L'uomo, secondo una ricostruzione della Polizia Locale, avrebbe travolto il ciclista sulla provinciale 57 che collega la cittadina a Torre a Mare.

Il ciclista ferito è stato quindi trasportato in ospedale dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata. L'automobilista è stato individuato dalle telecamere di sicurezza della zona: "Fuggire e non prestare soccorso pensando di non essere rintracciati è non solo inutile - spiega il Comandante della Polizia Locale di Noicattaro, Francesco Filograno - , ma soprattutto dannoso perchè non fa altro che aggravare la posizione dei responsabili".

"Sono soddisfatto della rapidita' con cui si sono svolte le indagini - ha dichiarato il sindaco Raimondo Innamorato - le forze dell'ordine si sono potute avvalere di tecnologie avanzate che hanno permesso di rintracciare in brevissimo tempo il responsabile".

