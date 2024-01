Incidente sulla Statale 16 in direzione sud fra le uscite San Paolo e Stanic: traffico in tilt

A causa di un incidente stradale, nel tratto della Statale 16 compreso fra le uscite San Paolo e Stanic, si registrano code e rallentamenti. La carreggiata coinvolta è quella in direzione sud. La Polizia Locale di Bari consiglia gli automobilisti impegnati sul tratto di imboccare l'uscita 4 per via Napoli. La Polizia Locale invita, inoltre, a "prestare attenzione e moderare la velocità"