Incidente all'altezza di Sant'Anna: code e rallentamenti sulla statale 16 a Bari

Rallentamenti e code sulla statale 16 a Bari, in direzione sud, a causa di un incidente. Il sinistro, di cui non si conoscono al momento i dettagli, come segnala la Polizia locale è avvenuto all'altezza del distributore di carburanti presente in prossimità dello svincolo per il quartiere Sant'Anna.

In questa seconda domenica di agosto, Anas ha previsto su tutta la rete stradale traffico da 'bollino rosso' a causa degli spostamenti per il periodo di Ferragosto, cui si sommano, in serata, i rientri verso le città di chi ha trascorso la giornata al mare.