Incidente alla periferia di Conversano: ragazzo di 19 anni travolto e ucciso da un'auto

Un giovane di 19 anni è morto nella serata di ieri Conversano dopo essere stato travolto da un'auto Citroen C3 guidata da una 29enne. La vittima, Ludovico De Pandis è stata investita mentre si trovava a piedi attorno alle 21 e 30 sulla strada per Putignano, alla periferia del paese.

Il giovane, secondo una ricostruzione delle Forze dell'Ordine, riportata da Ansa, stava rientrando a piedi a casa e, mentre si trovava a pochi metri dall'abitazione, è è stato travolto dall'auto. L'incidente si è verificato lungo una strada illuminata. La ragazza si è fermata sul luogo dell'incidente in stato di shock ed è risultata negativa ai test tossicologici. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri di Conversano. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

(aggiornato alle 10.08)