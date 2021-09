Incidente mortale nel Barese: scontro tra auto e moto, perde la vita giovane centauro

E' accaduto in serata su una complanare della provinciale 231, a Corato: per cause da accertare il ragazzo, alla guida di una moto di grossa cilindrata, avrebbe impattato contro un'utilitaria. In mattinata, nella stessa cittadina, in un altro incidente ha perso la vita un anziano

Tragico incidente stradale in serata a Corato, dove un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra una moto e un'auto. L'impatto è avvenuto su una complanare della provinciale 231. Il giovane, alla guida di una moto di grossa cilindrata, per cause ancora da accertare, avrebbe impattato contro un'utilitaria. Nonostante i soccorsi del 118, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Ferita la giovane che era in sella con lui: è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lievemente ferita ma sotto shock la donna alla guida dell'auto. Sul posto per i rilievi sono intervenuti carabinieri e agenti della polizia locale.

In mattinata, un altro incidente mortale si era verificato nella stessa cittadina: a perdere la vita un anziano di 85 anni: per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua auto terminando la corsa contro un muro.

"Una domenica drammatica, sulle strade, che scuote profondamente la nostra Comunità. Grande dolore", scrive su Facebook il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis.

(foto di repertorio)