Grave incidente tra corso Benedetto Croce e via Monfalcone: 4 feriti in codice rosso

Quattro persone sono rimaste ferite, nella serata di mercoledì 21 febbraio, a seguito di un grave incidente avvenuto tra corso Benedetto Croce e via Monfalcone, nel quartiere Carrassi di Bari. Due auto, per cause non ancora conosciute, si sono scontrate finendo in una fioriera su un marciapiede. Lo schianto si è verificato attorno alle 21.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, personale Aci e soccorritori del 118. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il traffico veicolare è stato interdetto per alcune ore.