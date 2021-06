Morto a 18 anni in un incidente in moto, Noicattaro piange Davide: "Un dolore immenso"

"Non si può, non ci sono parole per descrivere questo dolore immenso". Davide Dellaglio aveva 18 anni: la sua giovane vita si è spezzata mercoledì sera, in un tragico incidente in moto avvenuto sulla provinciale 57, tra Torre a Mare e Noicattaro. Secondo una prima ricostruzione, Davide era alla guida del suo scooter: per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo, rovinando sull'asfalto. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati vani.

Davide era di Noicattaro. Tanti, sui social, i messaggi di chi lo conosceva, ancora incredulo e sconvolto per l'accaduto. "Non ci posso credere, ciao amico mio", "Fai buon viaggio Davide, e dai tanta forza alla tua famiglia", "Il tuo sorriso rimarrà impresso nella mia mente", sono alcuni dei messaggi indirizzati sui social al giovane scomparso. A dedicare un ultimo saluto a Davide, con un post, anche la Asd Pro Gioventù Noicattaro - Scuola calcio, che Davide aveva frequentato fino ai 16 anni.

(foto Fb Davide Dellaglio)