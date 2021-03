Scontro tra moto e auto all'incrocio di via Caldarola: non ce l'ha fatta il 22enne Domenico Abbaticchio

E' morto per le ferite riportate il 22enne Domenico Abbaticchio, coinvolto in un incidente avvenuto ieri nel quartiere Japigia, all'incrocio tra via Caldarola e via Aristosseno. Il giovane era alla guida della sua moto quando si è verificato l'impatto con una vettura.

Il 22enne è stato soccorso dal 118 e trasportato al Policlinico ma le sue condizioni erano gravi ed è deceduto dopo alcune ore. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale.