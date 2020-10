Domenico e Angelica, morti tra le fiamme dopo uno schianto: Gravina e Altamura piangono i due giovani fidanzati

L'utilitaria, dopo l'impatto con un suv, si è ribaltata e ha preso fuoco, non lasciando scampo ai due ragazzi. Il sindaco di Altamura: "Due giovani incolpevoli strappati alla vita. Non ci sono parole per descrivere questa tragedia ed il dolore immenso che ha arrecato"