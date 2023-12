Investita da una bicicletta elettrica: ferita una donna in viale Japigia a Bari

Ua donna è rimasta ferita in modo lieve, a Bari, dopo essere stata investita da una bicicletta elettrica in viale Japigia nella serata di sabato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e personale del 118 che ha soccorso la donna.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli investigatori. L'episodio avrebbe provocato qualche protesta da parte di alcuni commercianti della zona, contrari alla realizzazione della pista ciclabile che, a loro avviso, provocherebbe continui disagi, in particolare ai pedoni e agli automobilisti.