Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e personale del 118. La donna, trasportata al Policlinico, è in prognosi riservata.

Una donna di 41 anni é stata investita da un'auto ieri sera, nel quartiere Poggiofranco di Bari. L'episodio si è verificato dopo le 20 all'intersezione con via Lucarelli. L'automobilista, dopo l'impatto, si è fermato per i soccorsi.

Investita da un'auto in via Camillo Rosalba a Bari: donna in prognosi riservata