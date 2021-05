Camion in retromarcia schiaccia donna nel bagagliaio dell'auto: illesa per miracolo

L'incidente è avvenuto nella giornata di ieri in provincia di Lecce: alla guida del mezzo pesante il dipendente di una ditta barese stava effettuando una consegna. La donna, che in quel momento stava aprendo il bagagliaio della sua vettura, è stata sospinta con violenza. Non ha riportato ferite

Travolta da un camion in retromarcia mentre recuperava dal bagagliaio della sua vettura la carrozzina della figlia di pochi mesi, in auto con lei. Un incidente che, miracolosamente, non ha comportato conseguenze per la donna. E' accaduto ieri a Lequile, in provincia di Lecce.

Alla guida del mezzo pesante, come riporta Lecceprima, c'era il dipendente di una ditta barese, che avrebbe dovuto effettuare una consegna di merce al market davanti al quale si è verificato l'incidente. L'uomo, impegnato nella manovra, non si sarebbe accorto della presenza della donna che poco prima era scesa dall'auto parcheggiata. La dinamica dell'impatto è stata ripresa dalle telecamere dell'attività, e le immagini, subito diventate virali, hanno fatto temere tragiche conseguenze. Fortunatamente la donna, subito soccorsa e poi condotta in ospedale dagli operatori del 118, ha riportato solo ferite lievi giudicate guaribili in pochi giorni. Illesa anche la piccola che si trovava nell'abitacolo.