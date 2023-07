Schianto tra auto a Turi, morte due turiste: pm dispone perizia cinematica

Proseguono le indagini della Procura di Bari per ricostruire la dinamica dello scontro mortale avvenuto a Turi, nel Barese, il 25 giugno scorso. Nell'incidente, avvenuto sulla sp 215, persero la vita la 61enne Michelle Wang Wang Miao Chen, residente in Thailandia, e, il giorno successivo a causa delle gravi ferite riportate, la 66enne australiana Vera Velkovski.

A diffondere la notizia è la difesa dei familiari di Velkovski, lo Studio legale 3A Le due donne, secondo una ricostruzione, si trovavano a bordo di una Lynk&Co guidata dal marito 68enne dell'australiana deceduta. Nel veicolo vi era anche una 61enne di origini cinesi. Il mezzo, per cause non ancora accertate, si è scontrato all'altezza di una stazione di servizio con un'Audi Q5 condotta da un 37enne di origini castellanesi. L'impatto, oltre al provocare la morte delle due persone, ha causato il ferimento degli altri occupanti della Lynk.

La Procura ha disposto una consulenza cinematica per ricostruire la dinamica e le responsabilità dello schianto. Le indagini sono coordinate dalla pm Isabella Ginefra.